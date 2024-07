Il Papa democrazia non è in buona salute tentati da populismi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "Nel mondo di oggi, diciamo la verità, lanon gode di. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell'uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo". Lo ha detto ila Trieste dove si concludono le Settimane Sociali della Cei. Per illaè partecipazione "e la partecipazione non si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va 'allenata', anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche". Quindi l'appello di Francesco ai cattolici italiani: "Non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata. Ciò significa non tanto pretendere di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico.