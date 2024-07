Il necessario per la scuola Morbegno nella rete a favore dei bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Aumento della dotazione finanziaria, ampliamento dei beneficiari sia dal punto di vista territoriale che numerico con l’entrata in scena di. Ecco le novità del progetto “ProPositivi“ di welfare comunitario su scala provinciale “Gesti positivi“. L’iniziativa che sostiene le famiglie nell’acquisto di materiale scolastico compie un altro passo aggiungendo agli ambiti di Sondrio e di Tirano quello di, per 59 comuni coinvolti, facendo salire i beneficiari a 292, contro i 168 della scorsa edizione. Un potenziamento costruito sulla positiva accoglienza da parte delle famiglie, voluto dalla Fondazione Pro Valtellina, che ha messo a disposizione risorse aggiuntive, e reso possibile dall’adesione dell’associazione non profit “La voce di Daniele“, che devolverà il ricavato della prossima edizione della manifestazione “La vita è bella run“.