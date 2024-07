Ieri in Campania | dramma in Valle Telesina Attenzione alla truffa telefonica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 5 giugno 2024. Avellino – Delicato intervento del personale dell’Emergenza territoriale 118 dell’ASL Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, nella giornata dinel comune di Lacedonia. La Centrale Operativa Territoriale ha attivato la postazione mobile di emergenza territoriale 118 di Bisaccia, con team leader, infermiere e autista, per un intervento in una zona rurale, per soccorrere un paziente obeso e cardiopatico. (LEGGI QUI) Benevento – E’ stato ucciso con ogni probabilità da una scarica elettrica. Il giovane extracomunitario, la cui identità e nazionalità restano sconosciute al momento, avrebbe tentato di scalare un traliccio dell’energia elettrica in un campo di San Salvatore Telesino, ma sarebbe stato investito da una scarica elettrica e sarebbe dunque precipitato al suolo forse già morto.