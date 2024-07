I migliori vini della Val d' Orcia oltre al Brunello di Montalcino e al Nobile di Montepulciano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) 11 Docg, 41 Doc: sono i numeri delle denominazioniToscana. In quella che è una delle regioni più importanti del vino italiano convivono prestigiosi e blasonati territori e zone meno conosciute dal grande pubblico. Se citiamo ildio ildi, per esempio, quasi tutti sanno a cosa ci stiamo riferendo. Se invece parliamo diDoc, dobbiamo cercare di dare qualche informazione in più per chiarire alcuni aspetti. Podere Forte Val d'. Il territorio Non a caso abbiamo citato. Infatti il territorio dell'è praticamente stretto tra queste due denominazioni. Siamo sulle colline a sud-est di Siena, in una zona che nel 2004 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco.