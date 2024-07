Giro d’Austria 2024 cancellata l’ultima tappa dopo la morte di André Drege

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Una presa di posizione inevitabile e perfettamente comprensibile. Non andrà in scena quest’oggidell’edizionedel. Una decisione che è conseguenza del tragico incidente di ieri sulla discesa del Gro?glockner che è costato la vita al norvegese. Gli organizzatori, in accordo con i familiari e la squadra (Team Coop – Repsol), hanno optato per una sorta di passerella in cui il plotone renderà omaggio al povero. “Lafinale del 73°non si correrà a causa del tragico decesso occorso durante ladi Glockner. Il gruppo e l’intero mondo del ciclismo sono sotto shock. Come richiesto dalla famiglia e dalla squadra di Andre Dregé, si terrà una passerella di cordoglio fino a Patscherkofel“, il comunicato degli organizzatori.