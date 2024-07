Esplorare il canyon sul Sup camminare sospesi e altri piccoli brividi nella natura Tutte le avventure nel Park di Scesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Lucca, 7 luglio 2024 – Fino a qualche anno fa scendere in canoa lungo le acque del torrente Lima, tra le province di Pistoia e Lucca, era considerata attività da temerari. Poi la voce ha iniziato a spargersi, il numero di persone a crescere e qualche imprenditore ha deciso di fare una scommessa. E così, nel bel mezzo dell’Appennino le attività legate al fiume Lima sono cresciute d’importanza. Fino al boom degli ultimi anni. L’attraversamento di unin totale sicurezza e, in alto, l’eplorazione sulle ’Suo’, piattaforme galleggianti: si sta in piedi e ci si sposta pagaiando "Abbiamo iniziato nel 2015 con la zip-line - spiega Paolo Roverani, uno dei fondatori deldi, frazione del comune di Bagni di Lucca - e ogni anno abbiamo aggiunto nuove attività.