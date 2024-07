EA FC 24 sfida creazione rosa Lisandro Martínez in EA FC 24 | guida completa e soluzioni economiche

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 7 luglio 2024) Nuovo aggiornamento per le SBC di EA FC 24! Scopriamo insieme i premi, i requisiti e alcuneperre ladedicata a, rilasciata durante l’evento Strada verso la Gloria. Martinez, difensore classe ’98 in forza al Manchester United che rappresenta l’Argentina nella Copa America, ha ricevuto una nuova versione dopo molto tempo. Questa carta speciale è disponibile per tutti attraverso questaalle sfide diNumero di sfide dare: 2Scadenza: 21 LuglioPremio finale: 1x Strada verso la Gloria Copa América(Non scambiabile) Dettagli delle Sfide1 – Argentina Formazione: 4-3-3 Premio: 1x Pacchetto Oro Premium Requisiti: Minimo 1 giocatore dall’Argentina Valutazione squadra: minimo 852 – Premier League Formazione: 4-2-3-1 Premio: 1x Pacchetto Giocatori Zinco Requisiti: Minimo 1 giocatore dalla Premier League Valutazione squadra: minimo 87per ladiUtilizzare le carte già presenti nel proprio club è sempre una buona strategia, ed è un’ottima idea frattanto ispirarsi ai giocatori suggeriti nellepresenti in questa