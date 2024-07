Dee Dee Bridgewater La pioniera stasera all’urlo di We Exist!

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)a Senigallia in Jazz, in piazza Garibaldi alle 21, si leva l’urlo di We!, spettacolo del quartetto di Dee Deeche collega il passato e il presente, mostrando "quanta strada abbiamo fatto e quanta strada dobbiamo ancora fare". Vocalist, attrice, educatrice, produttrice, attivista, Dee Dee– vincitrice di tre Grammy – è da oltre 40 anni una delle voci più importanti del jazz mondiale e un’artista dalle molteplici sfaccettature: alla sua straordinaria carriera musicale ha affiancato quella di attrice di teatro, imprenditrice e ambasciatrice Fao, tutto sempre ai massimi livelli.