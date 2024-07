Colombia-Uruguay in tv | data orario e diretta streaming Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la prima semifinale di. I Cafeteros, dopo aver superato brillantemente un girone molto insidioso, sono riusciti a sbarazzarsi anche di Panama. A questo punto sognare è assolutamente lecito e la squadra guida Nestor Gabriel Lorenzo vuole continuare il proprio cammino per provare a conquistare la vittoria finale. Non sarà però facile contro i ragazzi di Bielsa, capaci di estromettere il Brasile., come seguire il match Dall’altra parte c’è una delle formazioni più forti del torneo, che è pronta a regalare spettacolo in una sfida che si preannuncia incredibilmente interessante. La posta in palio è molto alta e, dunque, è vietato sbagliare.