Campionato trial Fugazza trionfa a San Marino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Successo per la quinta e sesta prova delitalianoche si è svolta al Crossdromo Internazionale della Baldasserona di Sanorganizzata dal Motoclub Racing Imolese #96 con la collaborazione della Federazione Motociclistica Sammarinese. I piloti hanno affrontato in entrambe le giornate le 12 prove per due giri, poi si sono aggiunti i miniisti con uno splendido colpo d’occhio nella parte superiore del famoso impianto del Titano dove sono state allestite le zone per i piloti di domani. Nella Tr1, la classe più importante delitaliano, doppia vittoria di Matteo Grattarola che il primo giorno ha dovuto combattere con un gigantesco Luca Petrella, risultando vincitore solo con la discriminante del minor numero di zero penalità.