Calcio donne serie B | la società del presidente Anselmi prolunga i contratti delle due giocatrici Razzolini e Tuteri ancora amaranto

(Di domenica 7 luglio 2024) L’Arezzofemminile pone le prime pietre in vista della prossima stagione. Prima è stata confermata Ilaria Leoni come allenatrice della prima squadra, poi ladelsi è aggiudicata la possibilità di utilizzare il campo sportivo "Bruno Nespoli" al villaggio Dante. Adesso, sono arrivate le conferme di due calciatrici importanti per qualità, esperienza e carisma all’interno del gruppo. Parliamo del capitano Costanzae del vice Maria Giulia, che farannoparte, quindi, della rosa che affronterà il prossimo campionato diB., all’ottavo anno consecutivo in, è una classe 1997 e nella scorsa stagione ha realizzato ben 13 reti. Nel corso della sua carriera con l’Arezzo, tra campionato e coppa Italia, l’attaccante fiorentina ha realizzato 89 reti in 169 partite ufficiali.