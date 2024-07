Break temporalesco il caldo dura poco | le date da segnare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) L'anticiclone africano sta per portare una nuova ondata diintenso sull'Italia ma questa ha già la data di scadenza. Novità dal fronte meteo: quanto durerà ilatteso per la settimana che inizia lunedì 8 luglio? Nei prossimi giorni "le temperature toccheranno valori davvero molto elevati, portandosi ben al di sopra della media" del periodo, soprattutto nelle regioni del sud e del centro, spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Come anticipato, però, l'ondata diafricano potrebbe nonre a lungo. "Le proiezioni per il weekend successivo mostrano infatti l'arrivo di correnti d'aria fresca provenienti dal Nord Europa" in grado di indebolire l'anticiclone e "portare a un brusco cambiamento delle condizioni meteo", in particolare al nord.