Beach volley Pro Tour Gstaad 2024 | Cottafava Nicolai lottano ma chiudono quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024)ai piedi del podio a, sede dell’ultima tappa dell’Elite16 del Prodiprima dei Giochi Olimpici di Parigi. Gli azzurri Samuelee Paolo, dopo la sconfitta rimediata contro gli svedesi Ahman/Hellvig in semifinale, hanno lottato su ogni pallone ma non sono riusciti ad avere la meglio sulla fortissima coppia Mol/Sorum. I norvegesi si sono imposti per 2-1 (20-22, 22-20, 28-26) al termine di un match mozzafiato, conquistando così la medaglia di bronzo. Argento per i brasiliani George/Andre, sconfitti nella finalissima in due set (18-21, 18-21) dagli svedesi Ahman/Hellvig, vincitori di questo torneo. In campo femminile, invece, Valentina Gottardi e Marta Menegatti si sono arrese in due set (17-21, 15-21) contro le statunitensi Cannon/Kraft, nonostante un’ottima prestazione che comunque fa ben sperare in vista delle Olimpiadi.