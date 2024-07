Beach soccer | contro la Danimarca Casapieri para un rigore in avvio e poi Genovali segna il 3-1 La Nazionale stacca il pass europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Con una prova da grande squadra laitaliana di(con ben 6 viareggini in squadra) batte 3-1 lanell’ultima gara del girone all’Internationalcentrando così, oltre all’accesso alla semifinale del torneo, la qualificazione agli Europei di settembre ad Alghero. Soddisfatto il c.t. Emiliano Del Duca vista la capacità dei suoi di condurre quando serviva e di allentare i ritmi nel finale,llando l’evolversi della sfida: "È stata una bellissima partita. Queste sono le gare in cui riusciamo a prendere tanti spunti tattici e a crescere. I ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo chiesto loro e sono molto contento. Siamo un gruppo granitico e quando riusciamo a entrare in ottica torneo facciamo queste partite perfette tatticamente".