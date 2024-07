Batteri negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Rilevatiper. E’ quanto afferma uno studio riportato su Applied and Environmental Microbiology, una pubblicazione dell’American Society for Microbiology. Ricercatori della Divisione di microbiologia, National Center for Toxicological Research, US Food and Drug Administration, Jefferson, Ark, guidati da Seong-Jae (Peter) Kim, dimostrano che gliusati perpotrebbero essere una fonte di infezioni umane. La ricerca è particolarmente importante in quanto è la prima ad indagare la presenza dicommerciali per(PMU).ultimi anni, infatti, ie l’uso delsono aumentati drasticamente in tutto il mondo, con un concomitante e preoccupante aumento delle infezioni correlate aglicommerciali usati che, spesso, sono contaminati da microrganismi patogeni.