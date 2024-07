Basket | Italia finale dei Mondiali U17 contro gli USA da vivere con gioia Un grande traguardo e il confronto con i migliori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) A prescindere da come finirà, oggi per l’è il giorno della storia in fatto digiovanile. Al Sinan Erdem Dome di Istanbul, Turchia, si giocherà infatti ladeiUnder 17. Alle ore 19:00 c’è l’appuntamento, storico, con Team USA. Proprio quello che la rassegna iridata giovanile mai l’ha persa, e spesso l’ha portata a casa con risultati molto altisonanti. Gli azzurri di Giuseppe Mangone hanno dimostrato cosa significhino due cose. La prima: salire di condizione e convinzione nel corso del torneo. La seconda: sfruttare a dovere i 40 secondi in grado di cambiare la storia di questo percorso. Iniziato, va detto, male: con l’Argentina partita guidata molto a lungo e poi gettata alle ortiche in maniera incomprensibile, con la Turchia comodamente avanti nei primi due quarti, poi finita in lotta e persa.