Basket | colpo Brasile travolge la Lettonia a Riga e va alle Olimpiadi

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Preolimpico disi chiude nel modo più amaro per lanata da Luca Banchi. Aza Petrovic ne combina un’altra delle sue, questa volta sulla panchina del. La selezione verdeoro, infatti, vando i baltici col punteggio di 69-94. Decisivo un debordante primo quarto da 34 punti (e 11 lettoni), e importanti i 21 d Bruno Caboclo e i 20 di Leo Meindl. Dall’altra parte 15 di Rihards Lomazs e 14 di Arturs Zagars e Rolands Smits. Come già rimarcato, è il primo quarto la chiave di tutto il match. Difesa asfissiante brasiliana, attacco che contemporaneamente funziona in maniera perfetta e subito arriva lo 0-8. Meindl è il dominatore di questa fase mentre dall’altra parte Smits prova a tenere a galla i lettoni (9-13).