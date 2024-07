Alvaro Morata | Il mio futuro all' Atletico? Non si sa mai E il Milan spera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)o, 7 luglio 2024 - “Il mioall'Madrid? Nel calcio non si sa mai”., sul taccuino dele impegnato agli Europei da capitano della nazionale spagnola, è stato intervistato in Germania da ElDesmarque Cuatro: “Penso al presente, al 100%. Riguardo al mercato, chi mi conosce sa cosa provo dentro di me, ma in questo mondo non c'è nulla di sicuro”. Pochi giorni fa, dopo aver rifiutato una ricca proposta dell'Al-Qadsiah, il centravanti 31enne aveva detto, in sostanza, di voler restare a Madrid per vincere un titolo. E che sarebbe rimasto fino a che non ce l'avrebbe fatta. L'intervistatore glielo fa notare. La risposta: “Se l'anno prossimo resterò all'? Vedremo. Spesso ho detto che in Spagna ho vissuto momenti complicati per via delle tante critiche.