Altro che Juventus Calafiori diventa un ‘caso’ | Pesante sanzione

(Di domenica 7 luglio 2024) Riccardopiù lontano dallae verso l’Arsenal, ma scoppia il caso: “Formula vietata,” Per Riccardoil dado sembra essere tratto. Nienteper il 22enne difensore che il Bologna valuta non meno di cinquanta milioni di euro. I bianconeri lo hanno a lungo inseguito, hanno sperato di poterlo regalare a Thiago Motta, l’allenatore che in rossoblù ha contribuito in maniera importante alla sua consacrazione. Il duo però non si ricostituirà sotto l’ombra della Mole perché dall’Emilia Romagna hanno alzato un muro (e il prezzo), tagliando di fatto fuori i bianconeri dalla corsa al difensore. Un difensore che si è messo in mostra anche nel complicato e fallimentare europeo dell’Italia, favorendo così l’interesse nei suoi confronti, ma anche la posizione del Bologna che, consapevole di dover già perdere Zirkzee a causa della clausola presente nel suo contratto, non vuole dare via anchese non per un’offerta davvero importante.