A ottant’anni dal bombardamento gli eventi della Fondazione Dalmine

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono trascorsidal disastrosoche colpì lo stabilimento siderurgicodurante la Seconda guerra mondiale: il 6 luglio 1944, a seguito del raid di due gruppi di bombardieri degli Alleati che dalle 11 in pochi minuti sganciarono 400 ordigni del peso di 77 tonnellate, 280 furono i morti e oltre 800 i feriti. Per ricordare quel tragico giorno, le sue vittime e le numerose famiglie segnate da quei drammatici momenti,organizza per oggi una serie di visite guidate dedicate al 6 luglio del 1944, raccontato attraverso i documenti conservati nell’archivio. All’evento partecipa l’Associazione Storicase con le proprie ultime pubblicazioni “6 luglio 1944: una comunità ferita“ e “Bagliori di carità tra le rovine dell’incursione“ nonché con il docufilm “Operazione 614“, dal nome in codice deldegli Alleati.