Wimbledon 2024 Fognini | Sono dispiaciuto perché sto giocando bene

(Di sabato 6 luglio 2024) Fabioha terminato la propria avventura nel torneo dial terzo turno, cedendo in cinque set a Roberto Bautista Agut. Il tennista azzurro commenta la propria prestazione: “sto– spiega – , a punti l’avrei vinta io, ma questo sport dà e questo sport toglie, non ho nulla da recriminare. Oggi è stato un set a parte, non si può parlare di tennisera difficile giocare; lui è stato leggermente più solido di me e l’ha portata a casa. Ieri ero un altro giocatore, oggi invece ho fatto fatica, il fisico ne ha risentito e ho accusato un po’ di tensione. E’ difficile analizzare un set e un tie break così, c’è solo il dispiacere per non aver potuto concludere quello che ho fatto di bello ieri.