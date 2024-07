Villa Fastiggi donazione al carcere Nuova pavimentazione per il cortile dove le donne recluse fanno sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) La sezione femminile deldiavrà da oggi ilinterno per attivitàiva con il pavimento rinnovato, in materiale riciclabile e che attutisce le cadute. Questo grazie alla generosità della Uisp, Comitato territoriale di Pesaro e Urbino Aps in collaborazione con la ditta Far Costruzioni. L’iniziativa è stata presentata nella casa circondariale ed è di non poco conto: "Si tratta di un gesto di attenzione molto importante per chi vive la sua vita da reclusa", ha detto la direttrice Annalisa Gasparro, riferendosi alle ventiche stanno scontando la pena e che, "quando hanno visto montare il nuovo pavimento, hanno subito chiesto di poterlo pulire. Dare un segno di umanità è molto importante, significa dire che se anche stai scontando una pena, puoi riabilitarti".