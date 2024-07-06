Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 15:30 (Di sabato 6 luglio 2024) Viabilità 6 LUGLIO 2024 ORE 15.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA SUL RACCORDO INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO E’ ATTUALMENTE SOSPESA PER L’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA A VALMONTONE. DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 13. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE A1 ROMA NAPOLI CALLEFEDRRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE IN INTERNA TRA ALTEZZA OSTIENSE CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma