Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 6 luglio 2024)6 LUGLIOORE 15.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E LA DIRAMAZIONENORD NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA SUL RACCORDO INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCONE SULLA LINEA FL6NAPOLI VIA CASSINO E’ ATTUALMENTE SOSPESA PER L’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA A VALMONTONE. DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.