Usa 2024 Joe Biden | Sono qualificato per la presidenza faccio un test neurologico al giorno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) «Nessuno è piùdi me per la». In 22 minuti di intervista ad Abc il presidente degli Stati Uniti Joeribadisce che non intende mollare la candidatura. E dimostra almeno una situazione più sicura rispetto al dibattito con Donald Trump. Anche perché , ha fatto sapere, «con launcompleto ogni». E quando il conduttore George Stephanopoulos gli fa domande sui timori relativi alla sua età e al suo stato di salute,cerca di smarcarsi: «in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare», ha detto spiegando di sottoporsi a controlli medici di routine. «Non esiterebbero a dirmi che c’è qualcosa che non va», ha quindi aggiunto. Ma non ha voluto impegnarsi a sottoporsi a una valutazione medica indipendente.