Tour de France 2024 risultati e ordine di arrivo ottava tappa | trionfa Girmay in volata

(Di sabato 6 luglio 2024) Ie l’didell’delde, la Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises di 183,4 chilometri. Una frazione che pareva adatta all’di una fuga, visto che non c’è assolutamente possibilità di lotta tra i big, e allo stesso con qualche ascesa non insidiosa gran parte dei velocisti sembravano tagliati fuori. Invece, non è così: Abrahmsen strepitoso in solitaria, sta in avanscoperta per 150 km abbondanti e meriterebbe di vincere, poi però viene ripreso ed è sprint al traguardo tra i velocisti, ma anomala perché ci sono anche dei cacciatori di tappe. Lo sprint parte molto presto e la gamba di un grande Biniamfa la differenza, seconda vittoria per la maglia verde in questa Grande Boucle.