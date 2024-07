Tour de France 2024 | Girmay rende omaggio al Generale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 6 luglio 2024) L’eritreo Biniam(Intermarchè Wanty) ha vinto l’ottava tappa del 111°de, lungo un percorso vallonato che portava da Semur-en-Auxois, attraverso 183 chilometri, a Colombey-les-Deux-Eglises in Lorena nella località di villeggiatura delCharles De Gaulle. La maglia verde, che ha così bissato il successo di Torino consolidando il suo vantaggio nella graduatoria a punti, ha preceduto il fiammingo Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), al terzo secondo posto consecutivo in volata, con il campione del Belgio Arnaud De Lie (Lotto Dstny) che ha guadagnato la terza moneta. Resta immutata la classificacon lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia gialla con 33? di vantaggio sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) e 1’15” sul vincitore delle ultime due edizioni, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) La giornata è vissuta su una fuga solitaria d’altri tempi del grande combattivo di questa prima settimana del: il norvegese Jonas Abrahamsen.