Svolta nella scomparsa di Mara Favro indagate due persone

(Di sabato 6 luglio 2024)didue. Sono il titolare della pizzeria e un ex collega Ancora nessuna traccia di, la donna di Susa (Torino) di 51 annida quattro mesi. La donna sembra essersi volatilizzata nel nulla la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024, dopo aver terminato il suo turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte, in Alta Val di Susa. Unasembra esserci nelle indagini. Gli inquirenti hanno indagato due. Sono il suo datore di lavoro, Vincenzo Migliore, titolare di una pizzeria di Chiomonte (Torino) chiamata Don Ciccio, e il suo ex collega Cosimo Esposito. Un atto necessario fanno sapere fonti investigative per permettere un accertamento tecnico irripetibile su un’automobile ritrovata una ventina di giorni fa dai carabinieri.