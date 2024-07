Superbonus sollievo per il governo | I crediti spalmati su dieci anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilpuò tirare un respiro di. Nel 2025 il peso del "" sui conti pubblici sarà sensibilmente inferiore a quello del 2024, che aveva fatto schizzare il deficit ad oltre il 7% (il più alto fra i paesi dell’eurozona) e spinto Bruxelles ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Tutto merito della stretta sugli sconti per le ristrutturazioni nell’edilizia fortemente voluta dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La svolta è arrivata ieri ed è tutta racchiusa in due paroline pronunciate dall’Eurostat, l’istituto di statistica europeo: "Non pagabile". Che cosa significa? Semplice: che ilnon dovrà conteggiare idi imposta come debito al momento in cui maturano ma potrà spalmarli su più, fino a