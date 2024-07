Super Leonardo Fabbri lancio a 2290 al meeting di Pergine Valsugana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 – È in forma strepitosa. Ancora una garalativa per il campione europeo del peso con una 22,90 in Trentino, aldi. L'azzurro dell'Aeronautica sfiora il suo record italiano, a soli cinque centimetri dal formidabile 22,95 di metà maggio a Savona, tuttora seconda prestazione dell'anno al mondo. Quando manca meno di un mese alle Olimpiadi di Parigi, con la finale in programma il 3 agosto, l'argento mondiale e bronzo iridato indoor si rende protagonista di un'altra serie di straordinaria consistenza: il picco al terzo tentativo, seguito da un eccellente 22,81, dopo aver iniziato con 22,05 e 22,28 prima di chiudere con un nullo e la spallata conclusiva a 22,24. Il gigante fiorentino coglie la nona vittoria consecutiva nella stagione all'aperto, sempre oltre i ventidue metri.