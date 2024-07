Stadio Napoli decisione storica sul ‘Maradona’ | paga tutto De Laurentiis le novità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) LoMaradona è sempre oggetto di discussioni che nell’ultimo anno hanno portato anche a immaginare la costruzione di un nuovo impianto sportivo. Nel 2032 l’Italia ospiterà gli Europei di calcio e la città divuole essere a tutti i costi una delle città inserite nell’elenco per ospitare i match internazionali dei grandi campioni e delle grandi nazionali. In questo momento ilnon è adatto ad essere inserito nel piano partite di EURO32 e per questo motivo si è parlato anche di restyling e di lavori per ristrutturare e rivoluzionare completamente l’impianto. Intanto ci sono grosseche riguardano lodel, con unache ha preso De, coadiuvato anche dal sindaco Manfredi e dal Ministro Abodi.