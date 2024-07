Sposta un armadio elettrico e si frattura il bacino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) È stata aperta un’indagine di polizia giudiziaria per un incidente sul lavoro, l’ennesimo, avvenuto ieri mattina. Intorno alle 9, in via Velluti a Piediripa, è intervenuta l’eliambulanza per trasportare all’ospedale Torrette di Ancona un 29enne originario del Bangladesh, residente in provincia, con ilto. Il ragazzo stavando unquando questo, per cause in corso di accertamento, gli sarebbe caduto sopra schiacciandolo. Da qui laal. Non è in pericolo di vita. In base alle prime ricostruzioni, quando i soccorsi sono arrivati l’avrebbero trovato a sedere lontano da attività lavorative. Per questo per gli ispettori dello Spsal intervenuti (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale Ast), che hanno condotto da prassi le prime indagini sul posto per ricostruire la vicenda, non sarà semplice comprendere le cause.