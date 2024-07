Sparatoria alla festa di compleanno in Kentucky | 4 morti e tre feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)(Stati Uniti), 6 Luglio 2024 – È finita in tragedia unadiall'interno di un'abitazione a Florence, in. Quattro persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in unadi massa avvenuta nelle prime ore di stamattina, proprio mentre era in corso ladiin Ridgecrest Drive, a sud-ovest di Cincinnati. Lo riportano i media Usa. La polizia è intervenuta poco prima delle 3 del mattino, in seguito alle chiamate di alcuni vicinirmati dagli spari. A terra hanno trovato le vittime: Shane Miller, 20 anni; Hayden Rybicki, 20 anni; Delaney Eary, 19 anni; e Melissa Parrett, 44 anni. Il capo del dipartimento di polizia di Florence, Jeff Mallery, durante una conferenza stampa ha ricostruito l’accaduto: Parrett, la proprietaria di casa, stava organizzando laper il 21esimodel figlio, quando è avvenuta la