‘Sound light & fiction’ successo per la quarta edizione del corso multidisciplinare ideato dal ginecologo Fabio Perricone

(Di sabato 6 luglio 2024) Le giornate di studio “Sound; fiction: The Senses in Medicine”, ideate dahanno mantenuto fede allo speciale approcciocon il “di aggiornamento in andrologia endocrinologica e ginecologica“, che si è tenuto all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” a Villa Doria D’Angri. I responsabili scientifici Carlo Alviggi,e Rosario Pivonello hanno affrontato i temi della prevenzione e cura delle patologie riproduttive, sessuali, endocrine e neuroendocrine, con particolare attenzione alla gravidanza alla nutraceutica. Al, che rientra nell’Educazione Continua (ECM) hanno partecipato ginecologi, andrologi, urologi e specialisti di discipline correlate. Ospiti speciali: Antonella Stefanucci e Giacomo Rizzo.