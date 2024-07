Sono già 50 i suicidi in carcere nel 2024 16 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso | il rapporto del Garante dei detenuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L’ultimo caso è di due giorni fa, neldi Sollicciano a Firenze, dove un ventenne di origine tunisina si è impiccato nella cella, mentre il suo compagno di cella era in sala colloqui. È il cinquantesimo detenuto che si suicida innel. I numeri, aggiornati al 5 luglio,stati diffusi dalnazionale. “Si tratta di un dato elevatomese di luglio del 2023 e 2022 in cui se ne registrarono 34 (con un aumento di 16 decessi)”, si legge nel focus. Dei cinquanta casi dio, 48 riguardano uomini e 2 donne, 27 erano di nazionalità italiana e 23 stranieri, provenienti da 14 diversi Paesi. Delle persone che sitolte la vita 19 (il 38%) erano in attesa di giudizio. L’età media delle 50 persone che sisuicidate è di circa 39 anni.