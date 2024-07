Si fingono sordomute per raccogliere offerte ma finiscono nei guai

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024) VOLTERRA – Siperper l’apertura di un presunto centro internazionale per bambini poveri, ma è una truffa. Una pattuglia della polizia, impegnata nel servizio di controllo del territorio nel centro di Volterra, ha notato nei giorni scorsi due donne che avvicinavano con insistenza turisti e cittadini per chiedere denaro In particolare, le due, comunicando a gesti e fingendosi, si rivolgevano ai passanti mostrando un falso certificato regionale di disabilità, che riportava la dicitura: “Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, desideriamo aprire un centro internazionale per bambini poveri, grazie mille”. Il documento, simile a quelli solitamente rilasciati a persone affette da disabilità, conteneva anche una tabella dove l’eventuale donatore poteva scrivere il proprio nome e la somma di denaro devoluta in favore dell’associazione in modo da dare maggiore credibilità all’azione di beneficenza.