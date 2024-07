Si ferisce al braccio con una lama Grave un elettricista di 55 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) La ferita profonda al, l’arrivo dei soccorsi e la corsa d’urgenza all’Humanitas, perché l’uomo stava perdendo molto sangue. L’infortunio sul lavoro risale a ieri, poco dopo pranzo: a ferirsi, un uomo di 55, che era alle prese con un intervento nei locali di un elettrauto dove sono in corso interventi di ristrutturazione in via Cassano D’Adda 3, a pochi passi da viale Ortles, in zona Brenta. Stando a quanto emerso al momento, la ferita sarebbe stata procurata da una “spellacavi“ che è un tipo di macchinario utilizzato per eliminare l’isolante da un cavo elettrico, in modo da poter utilizzare il cavo per nuovi collegamenti. Questo attrezzo ha una, regolabile, e rulli. Qualcosa deve essere andato storto e la parte tagliente, stando a quanto rilevato al momento, ha squarciato undell’uomo.