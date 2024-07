Scontro frontale tra due automobili in contrada Grazie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Due persone sono rimaste contuse nellofra due auto accaduto nelle prime ore di ieri in’ nel comune di Cossignano. Una delle due auto, secondo i primi accertamenti, avrebbe cercato di eseguire un sorpasso scontrandosi che la vettura che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. E’ stato uno schianto piuttosto severo, quello verificatosi intorno alle ore 8 nell’entroterra piceno, ma i due conducenti, per fortuna, non hanno subito danni molto gravi. Un operaio di 48 anni ed un ragazzo, che sono i due conducenti delle auto, sono rimasti contusi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice giallo traumatico dagli equipaggi della Potes di Offida, con medico a bordo, e da quello della Croce Azzurra di Montalto Marche che si è occupata del ragazzo, che nell’occorso ha subito i danni minori.