Schlein mette mano a ‘forma partito per portare il Pd fuori dalla Ztl

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Riformare l'organizzazione delDemocratico per farlo somigliare di più a Elly. La leader dem apre una nuova fase della sua segreteria con un lavoro che ha l'obiettivo di 'conquistare' le aree interne, i piccoli centri, le periferie. "Abbiamo bisogno di sviluppare una proposta che parli alle aree interne", spiegadurante la direzione nazionale. "Faremo un lavoro specifico di attraversamento delle aree interne, nelle aree del non voto". Un lavoro chepuò fare solo oggi, benché ne avesse parlato già al suo insediamento al Nazareno, con quel riferimento ai "cacicchi" che, allora, fu letto solo come attacco ai "signori delle tessere locali". Un lavoro che, allora,è stata costretta a rimandare per la necessità di 'pacificare' unche appariva fortemente balcanizzato e schiacciato ben al di sotto della soglia del 20 per cento.