Sala | Governo distante in due anni non ho mai visto Meloni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 luglio 2024) MILANO – “La presidente del Consiglio fra poco sarà premier da due, è venuta a Milano tre volte. Un bagno di folla al Salone del mobile. E le altre due per eventi di giornali: legittimo. Ma non ha mai varcato il portone di Palazzo Marino”. Il sindaco di Milano Giuseppe, in un’intervista al Corriere della Sera, torna a rivolgersi alla premier Giorgiainvitandola nuovamente a un confronto con l’amministrazione comunale. “Noi – spiega– potremmo offrire quello che sappiamo, il ‘modello Milano’ che ha cambiato la città. E ilpotrebbe chiarire come ci può aiutare. Tutte le volte che faccio questa osservazione,risponde: ‘Ormai io sono habitué a Milano’. Ma che habitué sei se non entri dalla casa dei milanesi dove sta il sindaco? Ci avviciniamo ai duedi mandato e io non l’ho ancora vista”.