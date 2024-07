Quando si gioca Paolini-Keys Wimbledon 2024 | orario esatto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Domani, domenica 7 luglio, Jasminetornerà nuovamente sui prati di Church Road per affrontare la statunitense Madison(n.12 del seeeding) negli ottavi di finale del torneo di. La toscana (n.6 del mondo) ha voglia di dar seguito alla propria stagione da incorniciare, mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale. Fino a questo momento, il rendimento diè stato eccellente. L’azzurra si presenta all’appuntamento senza aver perso un set e soprattutto terminando sempre in crescendo le proprie partite. Emblematico quanto accaduto contro la canadese Bianca Andreescu. Vinto il primo parziale al tie-break, Jasmine ha letteralmente dilagato, infliggendo un pesante 6-1 alla propria avversaria. Certo, l’unico precedente tra le due non è così ben augurante per la nostra portacolori.