Per l' ufficio o la spiaggia gli halter top conquistano le tendenze della stagione calda Grazie ad un fascino senza tempo e un' eleganza sussurrata

(Di sabato 6 luglio 2024) Variazioni sul tema. Oltre alle classiche canotte a costine, alle sofisticate bluse in rasomaniche o alle tradizionali camicie in lino, il guardaroba dell‘Estate 2024 si arricchisce di un nuovo capo must have. L’top si prepara infatti a conquistare gli outfit, prestandosi tanto a look daquanto ad ensemble per la sera. La silhouette che lascia scoperte le spalle è così sinonimo di una femminilità fresca e originale, che arriva da lontano. Estate casual chic: 5 look semplici ed efficaci da copiare X Per il mare o la città, in versione casual o raffinata, l’top è il protagonista dell’Estate 2024.