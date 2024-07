Pattinaggio artistico a rotelle | Gherardo Altieri Degrassi conquista il primo titolo Senior agli Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Un battesimo marchiato con il fuoco.ha vinto per la prima volta dala gara della Solo Dance maschile ai Campionatidi, rendendosi artefice di un programma libero di altissima fattura dove ha confermato la leadership già abbondantementeta durante il segmento breve. Un risultato molto importante per il friulano, non soltanto da un punto di vista meramente sportivo ma emotivo e personale. L’atleta è infatti reduce da un lungo stop per infortunio che l’ha portato ad accantonare per una stagione intera la disciplina individuale, concentrandosi solo sulla (meravigliosa) coppia con Roberta Sasso. Giunto a Ponte di Legno peròè tornato a dettare legge così come faceva già nelle categorie inferiori, imponendo il proprio ritmo e staccando la concorrenza.