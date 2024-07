Olanda-Turchia la polizia ferma la marcia dei tifosi turchi | replicavano il saluto dei Lupi Grigi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Secondo quanto riporta la Sueddeutsche, prima dilatedesca hato ladeiper via dei ripetuti saluti del lupo. Lo stessoche ha portato alla squalifica di Demiral e all’arrivo di Erdogan in Germania. Scrive il quotidiano: “Poiché moltimostravano continuamente il controversodel lupo, ladi Berlino ha interrotto ladeiprima dei quarti di finale di Euro 2024 contro l’. Il motivo erano i “continui messaggi politici”, come ha annunciato lasulla piattaforma X poche ore prima del calcio d’inizio“. Disordini prima di, Erdogan è atterrato in Germania Il racconto della Sueddeutsche: “Aiverrà chiesto tramite annunci tramite altoparlante di recarsi allo stadio individualmente.