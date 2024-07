Non credo Biden l' intervista che lo affossa | i 20 minuti di agonia del presidente | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza o per vincere queste elezioni". Joeaffida le sue speranze di restare in sella, sia alla Casa Bianca sia come candidato a novembre, a unalla Abc News. Ventiin cui il leader democratico, sotto tiro nel suo stesso partito dopo il disastroso faccia a faccia sulla Cnn di una settimana fa contro il rivale Donald Trump. In tanti continuano a chiedergli un passo indietro, preoccupatissimi sia per le sue condizioni psicofisiche sia per i sondaggi che lo danno sempre più a picco, con il tycoon repubblicano oggi ultra-favorito. Se doveva essere l'del riscatto, tuttavia, appare essere stata una occasione mancata. Sui social in tanti sottolineano i momenti di silenzio e di attesa tra le domande del giornalista George Stephanopoulos e le risposte del, quasi "sospeso" con lo sguardo fisso nel vuoto.