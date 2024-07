MotoGP gara sprint GP Germania | risultati e ordine di arrivo trionfo per Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Jorgevince la print del Gran Premio di. Il via dellavede Francesco Bagnaia conquistare la testa della classifica, portandosi dietro Miguel Oliveira e Jorge. Dopo alcune tornate è però lo spagnolo della Prima Pramac ad avere la meglio e ad ottenere la prima posizione, mentre Bagnaia scivola in terza posizione. Giunti a metà, Marc Marquez è protagonista di una grande rimonta, con il gruppo di testa che mantiene le proprie posizioni. Il campione del mondo in carica si dimostra in difficoltà sul finale, con Enea Bastianini che si avvicina, ma non supera il compagno di squadra. Al termine di quindici giri,vince davanti a Oliveira e a Bagnaia. J.M. Oliveira F. Bagnaia E. Bastianini F. Morbidelli M.