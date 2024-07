Morto Pino D' Angiò | causa decesso malattia e ultima apparizione a Sanremo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 luglio 2024) Il mondo della musica piange la morte diD', pseudonimo di Giuseppe Chierchia, scomparso all'età di 71 anni. Il cantautore, nato a Pompei il 14 agosto 1952, è venuto a mancare sabato 6 luglio 2024. La notizia è stata resa pubblica attraverso un toccante messaggio pubblicato dalla famiglia sul profilo Instagram dell'artista, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi fan e nel panorama musicale del nostro Paese. Nella nota pubblicata, la famiglia ha espresso il dolore per la scomparsa diD': "Non esistono parole per spiegare il buio in questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggici ha lasciati. «Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti.