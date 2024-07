Molestie in parrocchia a Terracina | il capo scout accusato di aver abusato di giovani e bambini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Un assistente18enne diè indagato per abusi sessuali e revenge porn. Èda due ragazzi di 14 e 16 anni di essersi spacciato per una ragazza su Instagram per chiedere loro foto intime. E dichiesto soldi per non diffondere le immagini. Ma dalle indagini è emerso che avrebbedi un bambino di dieci anni in. L’edizione romana di Repubblica racconta che in zona l’Agesci, l’Associazione guide es cattolici italiani, aveva improvvisamente sospeso tutte le attività estive dopo le prime indiscrezioni circolate. Le indagini sarebbero state avviate a seguito del ricatto del diciottenne, con la richiesta di cento euro per non diffondere foto intime. La polizia postale di Latina ha sequestrato allodue smartphone e un tablet, su cui si stanno compiendo accertamenti.