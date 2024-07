Milione ed Esposito | chi sono i due indagati per la scomparsa di Mara Favro in val di Susa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024), 52 anni e madre di una bimba di 9, èdall’8 marzo in val di. A giugno la procura di Torino ha aperto un’indagine per omicidio colposo. E ieri si è saputo cheil titolare della pizzeria in cui lavorava la donna e il pizzaiolo. Vincenzo, gestore del locale Don Ciccio di Chiomonte, e Cosimo, che ha abbandonato la val didopo ladi, hanno ricevuto l’avviso di garanzia perché i pubblici ministeri devono effettuare accertamenti tecnici irripetibili sulla Punto rossa in cui la donna potrebbe essere stata trasportata dopo la morte.edhanno precedenti. Il primo ha finito di scontare una condanna a dieci anni per sfruttamento della prostituzione e droga ed è ancora in regime di sorveglianza speciale.