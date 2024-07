Meteo scatta l’allarme per l’anticiclone africano | temperature sopra i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo le ultime perturbazioni che hanno portato piogge e vento forte in alcune regioni italiane, ilsta per cambiare in maniera definitiva:tornerà a rinforzare e ad espandersi sul Mediterraneo, trasportando con sé correnti via via più calde di origine africana. Come riportato da 3b, il tempo si manterrà in prevalenza stabile sull’Italia e leaumenteranno progressivamente e con esse anche il disagio per l’afa, destinata a farsi sentirettutto di notte nei grandi centri urbani e lungo le zone costiere. Ci attendono aumenti dellegiorno dopo giorno, con il caldo che potrebbe culminare tra giovedì e sabato, quando al Sud si raggiungerebbero punte di 40°C e localmente oltre sulle zone soggette a maggior riscaldamento, prime fra tutte il Tavoliere delle Puglie.