Marangon parla l’organizzatore della festa sciamanica | Ho paura non faccio altro che pensare ad Alex

(Di sabato 6 luglio 2024) «Sono sconvolto, nonchead». A dirlo, in una lunga intervista a La Tribuna di Treviso, è Andrea Zuin,serata all’abbazia di Vidor alla quale aveva partecipato anche, il barman 25enne di Marcon morto per dei colpi alla testa e poi finito nel fiume Piave dove il suo corpo è stato trovato il 2 luglio su un isolotto a Ciano del Montello. Zuin, diplomato in chitarra al conservatorio, una tesi all’università in etnomusicologia e autore di “musica di medicina”, non si capacita «di cosa possa essere successo» al giovane. «Sono in una situazione incredibile – ha sottolineato -. Non ho mai visto un tribunale, non conosco la giustizia. Mi viene da piangere per tutto quello che è successo ad». Dietro la morte del 25enne si erano ipotizzate diverse cause: laa base di allucinogeni, l’incisione sulla pelle con il veleno di una rana amazzonica, l’assunzione dell’ayahuasca.